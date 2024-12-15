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Музею «Боевой славы» имени Владимира Тюкова в Химках исполнилось 70 лет

Музею «Боевой славы» имени Владимира Тюкова в Химках исполнилось 70 лет

Ученики лицея № 21 в Химках отметили 70-летие школьного музея «Боевой славы». Здесь хранятся старинные предметы быта, картины, фотографии, экспонаты Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

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