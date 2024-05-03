Стартует новый сезон “Универа” - Перезагрузка через 13 лет

13 мая зрители вновь встретятся с любимыми героями “Универа” в новом сезоне “Универ. 13 лет спустя”. Премьера сериала, который обещает быть полным сюрпризов и новых поворотов, запланирована на 20:00 по московскому времени и будет транслироваться на канале ТНТ.