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Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов

Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов

Угрозы украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской штрафовать родителей школьников за использование русского языка в мессенджерах призваны отвлечь общество от экономического кризиса и повальной коррупции в окружении Владимира Зеленского, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский .

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