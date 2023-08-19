Женщины! Красавицы! А как мужчине в 45 лет найти себе женщину для отношений?

Майя Maja

Каждому свое. Вот только "свое" прежде всего не надо навязывать, оно это " свое" кроме самого "себе" никому не интересно. И об этом надо помнить особо навязчивым людям со своим образом мышления и жизни)) А собственно про чувство юмора - это большой плюс к привлекательности человека! Жаль, что оно не передается с генами или по наследству. Перефразировав известное выражение, можно сказать, что чувство юмора жить помогает. Оно способствует душевному здоровью: ведь тот, кто умеет над собой смеяться, практически неуязвим. В конце концов, юмор - это смех, а смех, как известно, лучшее лекарство. Отсутствие чувства юмора хоть и диагноз, но не смертельный приговор. Давно замечено, что отличным чувством юмора обладают люди умные, развитые, с воображением. Отсюда вывод – нужно, прежде всего, развиваться умственно, расти в интеллектуальном плане: читать книги (как смешные, так и серьезные), больше общаться с остроумными людьми, заводить новые знакомства, развивать воображение и позитивное мышление, и импровизировать обязательно!)) Так что, лечитесь, друзья, лечитесь юмором! И уж точно такие люди не останутся никогда без пары и одинокими!