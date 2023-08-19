Как знакомиться, где? Да, чтоб и стройная была и хороша собой.Ну не на улице же пикапом заниматься.
Женщины! Красавицы! А как мужчине в 45 лет найти себе женщину для отношений?
Комментарии
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Майя Maja
Каждому свое. Вот только "свое" прежде всего не надо навязывать, оно это " свое" кроме самого "себе" никому не интересно. И об этом надо помнить особо навязчивым людям со своим образом мышления и жизни)) А собственно про чувство юмора - это большой плюс к привлекательности человека! Жаль, что оно не передается с генами или по наследству. Перефразировав известное выражение, можно сказать, что чувство юмора жить помогает. Оно способствует душевному здоровью: ведь тот, кто умеет над собой смеяться, практически неуязвим. В конце концов, юмор - это смех, а смех, как известно, лучшее лекарство. Отсутствие чувства юмора хоть и диагноз, но не смертельный приговор. Давно замечено, что отличным чувством юмора обладают люди умные, развитые, с воображением. Отсюда вывод – нужно, прежде всего, развиваться умственно, расти в интеллектуальном плане: читать книги (как смешные, так и серьезные), больше общаться с остроумными людьми, заводить новые знакомства, развивать воображение и позитивное мышление, и импровизировать обязательно!)) Так что, лечитесь, друзья, лечитесь юмором! И уж точно такие люди не останутся никогда без пары и одинокими!
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3 час.
Майя Maja
Вот именно...желание надо иметь.
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3 час.
Платон Платонов
Ну, если ни мужики, ни бабы не знают, где знакомиться, но имеют горячее желание, им надо установить место, для знакомств. Лучше всего подойдёт библиотека, там тихо, спокойно, можно книжки почитать, в ожидании претендетов/ток. А библиотекам надо сделать соответствующие приготовления.
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13 мин.
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