Военное обозрение

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«Так делать нельзя»: Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить танки Leopard Украине

«Так делать нельзя»: Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить танки Leopard Украине

Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца передавать немецкие танки Leopard Украине в одиночку разозлил Зеленского, который считал, что все уже решено и занимался подсчетами, сколько же тяжелой бронетехники получит Киев.

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