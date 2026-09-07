Без руля и без разрешения: Tesla сама сертифицировала Cybercab и получила расследование

Акции упали на 6% после того, как началась проверка процесса сертификации 1000 роботакси без органов управления — в отличие от Zoox, которая пошла официальным путём и добилась одобрения Акции Tesla упали примерно на 6% после того, как Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыла расследование в отношении сертификации Cybercab — автомобиля без руля, педалей тормоза и газа и зеркал.