Без руля и без разрешения: Tesla сама сертифицировала Cybercab и получила расследование

Акции упали на 6% после того, как началась проверка процесса сертификации 1000 роботакси без органов управления — в отличие от Zoox, которая пошла официальным путём и добилась одобрения Акции Tesla упали примерно на 6% после того, как Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыла расследование в отношении сертификации Cybercab — автомобиля без руля, педалей тормоза и газа и зеркал.
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