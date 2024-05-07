РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Что ж он там за рыбу то пропитанную ртутью жрал?? И шо за свинину подают миллионеру с паразитами - в России даж на се...NYT: Червя, «съев...
  • Eduard
    Какие войска,а те полтора болваня сепелявых!В Литве заявили, ...
  • Evgenija Palette
    Я давно догадываюсь, что этот ХОРЕК в своем толстом животе НОСИТ ОГРОМНУЮ ГОРДОСТЬ, ЧТО ОН МОЖЕТ ОБРАЩАТЬСЯ С ВВП ЗА ...В Белоруссии счит...

Шаляпин обрушился с критикой на Пугачеву, назвав «наглой теткой»

Шаляпин обрушился с критикой на Пугачеву, назвав «наглой теткой»

Артист призвал забыть о примадонне. Певец Прохор Шаляпин гневно отреагировал на действия примадонны Аллы Пугачевой, следившей за шоу «Голос» и назвавшей своими фаворитами Георгия Русских и Анастасию Садковскую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх