Шаляпин обрушился с критикой на Пугачеву, назвав «наглой теткой»

Артист призвал забыть о примадонне. Певец Прохор Шаляпин гневно отреагировал на действия примадонны Аллы Пугачевой, следившей за шоу «Голос» и назвавшей своими фаворитами Георгия Русских и Анастасию Садковскую.
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