Нужно уже сейчас, действительно, готовиться к тому, как работать с населением Украины

Политолог Игорь Шишкин: По опросам Киевского международного института социологии (КМИС), подавляющее большинство украинцев по-прежнему грезит «венской оперой», верит в свое европейское счастье и считает Россию врагом.
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