Выставка ´Никто не забыт. Ничто не забыто´.

´Никто не забыт, ничто не забыто´ -Горящая надпись на глыбе гранита.Потухшими листьями ветер играет.Дождем проливным венки заливает, Но, словно огонь у подножья гвоздика, Никто не забыт и ничто не забыто.
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