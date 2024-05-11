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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Выставка ´Никто не забыт. Ничто не забыто´.

Выставка ´Никто не забыт. Ничто не забыто´.

´Никто не забыт, ничто не забыто´ -Горящая надпись на глыбе гранита.Потухшими листьями ветер играет.Дождем проливным венки заливает, Но, словно огонь у подножья гвоздика, Никто не забыт и ничто не забыто.

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