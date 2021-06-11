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Настя Приходько, родив третьего ребенка, обмолвилась о новой беременности: "Любовь всей моей жизни"

Настя Приходько, родив третьего ребенка, обмолвилась о новой беременности: "Любовь всей моей жизни"

Певица Анастасия Приходько наслаждается материнством, показывая поклонникам свои будни с тремя детьми 34-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, удивив "хулиганским днем" и планами на четвертого ребенка, передает Politeka.

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