Настя Приходько, родив третьего ребенка, обмолвилась о новой беременности: "Любовь всей моей жизни"

Певица Анастасия Приходько наслаждается материнством, показывая поклонникам свои будни с тремя детьми 34-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, удивив "хулиганским днем" и планами на четвертого ребенка, передает Politeka.