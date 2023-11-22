Мигрантский рынок в Кременкуле продолжает работать незаконно?

Глава Следкома Александр Бастрыкин не доволен работой челябинских коллег.На совещании, посвящённом расследованиям резонансных происшествий, которое в режиме видеосвязи провёл главный следователь страны Бастрыкин, в числе других обсуждали расследование уголовных дел, связанных с мигрантским рынком в Кременкуле.
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