VIII молодёжный форум "Галдым – территория искусства" объединил студентов Державинского и ГИТИСа

В Державинском университете стартовал VIII молодёжный форум "Галдым - территория искусства". Это ежегодное событие проходит в рамках совместной образовательной программы с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС).
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