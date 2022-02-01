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Шатов подписал контракт с «Уралом» до конца сезона

Полузащитник Олег Шатов возобновляет карьеру и продолжит выступления в ФК «Урал». Ранее он выступал за уральский клуб с 2007 по 2012 годы.

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