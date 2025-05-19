Спецоперация Z: хроника главных военных событий 19 мая

FPV-дроны 44-го корпуса ГрВ «Север» накрыли взводный опорник ВСУ под Харьковом, ударный дрон Росгвардии поразил багги украинских боевиков в Черниговской области, Cу-34 ударил крылатыми ФАБ по укреплениям ВСУ в Степногорске и другие события спецоперации 19 мая.
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