С января 2025 года в России вырастут цены на водку и коньяк

С января 2025 года в России вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Согласно приказу Минфина, опубликованному на официальном портале правовой информации, цена водки в розничной торговле увеличится с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а коньяка — с 556 до 651 рубля.