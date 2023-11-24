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Добрый Мир

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Закат Бреттон-Вуда. Решение по новой валюте БРИКС найдено

Закат Бреттон-Вуда. Решение по новой валюте БРИКС найдено

118K прочитали Тема создания новой валюты стран БРИКС возникла в прошлом году. Её инициатором стал Владимир Путин, который в ходе предыдущего саммита в Пекине анонсировал данный вопрос и предложил остальным странам-участникам объединения приступить к его немедленной проработке.

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Комментарии
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Лев Добрый
А нельзя ли по быстрее идти, слишком медленно как-то делается!😎😀😜👈
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