Закат Бреттон-Вуда. Решение по новой валюте БРИКС найдено

118K прочитали Тема создания новой валюты стран БРИКС возникла в прошлом году. Её инициатором стал Владимир Путин, который в ходе предыдущего саммита в Пекине анонсировал данный вопрос и предложил остальным странам-участникам объединения приступить к его немедленной проработке.
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