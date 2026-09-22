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Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка

Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка

Украине удалось привлечь $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Об этом 22 сентября заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий .

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