📹⚡️В сети появились кадры непосредственно сбитого 28 апреля украинского тяжëлого истребителя Су-27 в небе Черкасской области Также стала известна конкретная машина.
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📹⚡️В сети появились кадры непосредственно сбитого 28 апреля украинского тяжëлого истребителя Су-27 в небе Черкасской области Также стала известна конкретная машина.