Симеоне о критике «Атлетико»: «Меня не беспокоит, что думают другие. У каждого свое мнение, которое нужно уважать»

Диего Симеоне рассказал о своем отношении к критике в адрес «Атлетико». Главный тренер мадридцев прокомментировал мнение о том, что его команда показывает слишком оборонительную игру.

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