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Англия не побеждает на ЧМ и Евро с 1966 года – это единственный трофей англичан

Сборная Англии в течение 60 лет не побеждает на чемпионатах мира и Европы. В полуфинале ЧМ-2026 англичане под руководством Томаса Тухеля уступили Аргентине со счетом 1:2, пропустив на 85-й и 92-й минутах.

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