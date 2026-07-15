Англия не побеждает на ЧМ и Евро с 1966 года – это единственный трофей англичан

Сборная Англии в течение 60 лет не побеждает на чемпионатах мира и Европы. В полуфинале ЧМ-2026 англичане под руководством Томаса Тухеля уступили Аргентине со счетом 1:2, пропустив на 85-й и 92-й минутах.