В США Boeing совершил экстренную посадку из-за отлетевшего после взлёта колеса Пассажирский Boeing 777 с 249 пассажирами на борту не смог выполнить запланированный рейс в Японию из Сан-Франциско из-за отлетевшего после взлёта колеса.
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