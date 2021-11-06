Веселуха

8 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила людмила
    Интересно,автор разницу между талонами в СССР и США вообще понимает?У нас надо было подкараулить,когда привезут в опр...Многие ругают Рос...
  • Виктория Иванова
    Конечно хорошо!Когда твои соседи...
  • Максим Чикалев
    "не вылалила", "Если такой женщины повезет" (((Когда смысл жизни...

Советские фарфоровые скульптуры птиц, которые имеют спрятанный тайник. Догадаться о нём с первого взгляда непросто

Советские фарфоровые скульптуры птиц, которые имеют спрятанный тайник. Догадаться о нём с первого взгляда непросто

БЛОШКА БАРАХОЛЬЩИЦА Когда мы говорим «советская фарфоровая скульптура», сразу возникает условный образ некой статуэтки, которую еще со времен СССР было принято поставить на самом красивом и видном месте в квартире или доме, чтобы любоваться ею.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх