Советские фарфоровые скульптуры птиц, которые имеют спрятанный тайник. Догадаться о нём с первого взгляда непросто

БЛОШКА БАРАХОЛЬЩИЦА Когда мы говорим «советская фарфоровая скульптура», сразу возникает условный образ некой статуэтки, которую еще со времен СССР было принято поставить на самом красивом и видном месте в квартире или доме, чтобы любоваться ею.
БЛОШКА БАРАХОЛЬЩИЦА Когда мы говорим «советская фарфоровая скульптура», сразу возникает условный образ некой статуэтки, которую еще со времен СССР было принято поставить на самом красивом и видном месте в квартире или доме, чтобы любоваться ею.
Свежие комментарии