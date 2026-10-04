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Капитан Намибии Хотто о русской водке после 0:6 от России: «Если у вас есть с собой, выпил бы прямо сейчас. Обязательно куплю и отвезу бутылку жене. Она хочет попробовать»

Капитан сборной Намибии Деон Хотто хочет запастись русской водкой после поражения от России (0:6) в BetBoom матче в Екатеринбурге.

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