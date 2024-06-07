360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Политические шоу на телевидении на первом и остальных каналах в течение дня перемежаются и сейчас развлекательными по...Ксения Шойгу: тел...
  • Eduard
    Зеленский Байдену:"То,то,последний рас прощаю!"Байден попросил п...
  • Валерий Василенко
    Ну да, сейчас самое время для развлечений.Ксения Шойгу: тел...

Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением из-за числа стран-участниц

Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением из-за числа стран-участниц

Многие страны не приедут на саммит по Украине в Швейцарии так же, как и не приехали на Евровидение. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил об этом ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх