Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением из-за числа стран-участниц

Многие страны не приедут на саммит по Украине в Швейцарии так же, как и не приехали на Евровидение. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил об этом ТАСС.
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