Свыше 150 школьников Подмосковья посетили научную смену в Курчатовском институте

В Протвине завершилась образовательная смена «Коды Курчатова». Как сообщает 360.ru, мероприятие объединило более 150 талантливых школьников из разных городов Подмосковья.
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