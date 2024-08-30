Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?

Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Эпиграф: «Последствия действий России в ответ на причастность США к нападению ВСУ на Курскую область могут быть гораздо более тяжелыми, чем были до сих пор» (заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков) Прежде чем взяться за основную тему статьи, не мог с желчным вниманием пройти мимо данного заявления.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Не все заметили у прапорщика в руках &quot;ключ на старт&quot;, а может от его квартиры. Поди разберись!
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13 час.
W
Walery
Ты любитель соплей выше своего п. органа не прыгай и не путай наемных работников с выборными должностями.  И еще... - кто это &quot;мы&quot;  и за какие деньги ты тут воняешь.., а?
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13 час.
US
Uri Strukow
Раньше мы нормально общались. Видимо Вы не тот, кем я Вас представляю. Жаль. Хорошо. Теперь жду конкретного ответа на несколько вопросов. Кем был Путин в 91м. Кем он был в 96м. Может он был кандидатом на выборах Президента России? Лидером какой партии он был. С какой командой шел. Какова была его программа. Кем он был в начале 98го. Как получилось, что никому не известный человек в течении одного года оказался в Москве, подполковник в отставке стал председателем ФСБ, тут же Премьером, и сразу Президентом. Мы голосовали не за кандидата в Президенты, а за Президента, которому Ельцин отдал пост. Опровергните меня
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11 час.

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