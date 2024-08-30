Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?

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Uri Strukow

Раньше мы нормально общались. Видимо Вы не тот, кем я Вас представляю. Жаль. Хорошо. Теперь жду конкретного ответа на несколько вопросов. Кем был Путин в 91м. Кем он был в 96м. Может он был кандидатом на выборах Президента России? Лидером какой партии он был. С какой командой шел. Какова была его программа. Кем он был в начале 98го. Как получилось, что никому не известный человек в течении одного года оказался в Москве, подполковник в отставке стал председателем ФСБ, тут же Премьером, и сразу Президентом. Мы голосовали не за кандидата в Президенты, а за Президента, которому Ельцин отдал пост. Опровергните меня