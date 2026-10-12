В России крупнейший в истории заказ на спутники связи — 7 аппаратов уже в производстве

Их создают целиком из отечественных комплектующих Мероприятия по созданию российских геостационарных спутников связи и вещания с бюджетом 53,75 млрд рублей перенесли из нацпроекта «Развитие инфраструктуры связи» в госпрограмму «Информационное общество».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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