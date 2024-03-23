Титул принцессы Уэльской, который ранее носила ныне покойная Диана Спенсер, по слухам убитая спецслужбами MI6 в возрасте 36 лет по приказу БКС, через время перешёл к жене её старшего сына принца Уильяма Помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон Кроме титула Кейт также унаследовала потрясающее кольцо свекрови с крупным синим сапфиром редкого василькового оттенка, подаренное той принцем Чарльзом по случаю их помолвки Помолвка Чарльза и Дианы.