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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏🤦‍♂️Появилось видео с...
  • лина любимцева
    То есть выходить замуж в эту семейку - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ?...Неужели проклятие...
  • Элеонора Коган
    От души жаль Кейт. Хоть какая-то надежда есть? Ведь молодая и красивая,любящий муж и 3 детей. Откуда у неё эта напаст...Неужели проклятие...

Неужели проклятие принцессы Дианы? Вслед за Карлом III у Кейт Миддлтон обнаружен рак!

Неужели проклятие принцессы Дианы? Вслед за Карлом III у Кейт Миддлтон обнаружен рак!

Титул принцессы Уэльской, который ранее носила ныне покойная Диана Спенсер, по слухам убитая спецслужбами MI6 в возрасте 36 лет по приказу БКС, через время перешёл к жене её старшего сына принца Уильяма   Помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон Кроме титула Кейт также унаследовала потрясающее кольцо свекрови с крупным синим сапфиром редкого василькового оттенка, подаренное той принцем Чарльзом по случаю их помолвки   Помолвка Чарльза и Дианы.

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Комментарии
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Ирина Черных
Странно, что Камилла, которая будучи замужем и имея двоих детей, изменяла своему мужу с принцем Чарльзом, вырядившаяся в белое свадебное платье на свадьбе Дианы и Чарльза, находясь теперь в преклонном возрасте все ещё жива и здорова.
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16 час.
Элеонора Коган
От души жаль Кейт. Хоть какая-то надежда есть? Ведь молодая и красивая,любящий муж и 3 детей. Откуда у неё эта напасть?Поправляйся, милая Кейт. От всей души тебе этого желаю.
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14 час.
лл
лина любимцева
То есть выходить замуж в эту семейку - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ?...
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10 час.

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