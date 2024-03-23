Титул принцессы Уэльской, который ранее носила ныне покойная Диана Спенсер, по слухам убитая спецслужбами MI6 в возрасте 36 лет по приказу БКС, через время перешёл к жене её старшего сына принца Уильяма Помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон Кроме титула Кейт также унаследовала потрясающее кольцо свекрови с крупным синим сапфиром редкого василькового оттенка, подаренное той принцем Чарльзом по случаю их помолвки Помолвка Чарльза и Дианы.
Неужели проклятие принцессы Дианы? Вслед за Карлом III у Кейт Миддлтон обнаружен рак!
Комментарии
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Ирина Черных
Странно, что Камилла, которая будучи замужем и имея двоих детей, изменяла своему мужу с принцем Чарльзом, вырядившаяся в белое свадебное платье на свадьбе Дианы и Чарльза, находясь теперь в преклонном возрасте все ещё жива и здорова.
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16 час.
Элеонора Коган
От души жаль Кейт. Хоть какая-то надежда есть? Ведь молодая и красивая,любящий муж и 3 детей. Откуда у неё эта напасть?Поправляйся, милая Кейт. От всей души тебе этого желаю.
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14 час.
лл
лина любимцева
То есть выходить замуж в эту семейку - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ?...
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10 час.
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