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Царьград

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Ситуация с топливом "стабилизировалась"? Эксперт сказал, когда на самом деле закончится кризис

Ситуация с топливом "стабилизировалась"? Эксперт сказал, когда на самом деле закончится кризис

Вице-премьер Александр Новак заявил о стабилизации ситуации на рынке бензина и дизеля в России. "Не совсем понятно, что значит "стабилизация", - указал аналитик Демидов.

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