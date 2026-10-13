Ситуация с топливом "стабилизировалась"? Эксперт сказал, когда на самом деле закончится кризис

Вице-премьер Александр Новак заявил о стабилизации ситуации на рынке бензина и дизеля в России. "Не совсем понятно, что значит "стабилизация", - указал аналитик Демидов.
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