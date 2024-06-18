О серьёзном дорожно-транспортном происшествии сообщают наши подписчики. На федеральной трассе перед Михайловкой столкнулись большегрузы.
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О серьёзном дорожно-транспортном происшествии сообщают наши подписчики. На федеральной трассе перед Михайловкой столкнулись большегрузы.