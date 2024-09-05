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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберто Мартинес: «900-й гол Роналду – исторический момент. Криштиану предан сборной и помогает молодежи»

«Это исторический момент. 900 голов – это невероятно. И это правда, что он забил 900-й гол, выступая за сборную, потому что он ей предан, он помогает молодым футболистам в раздевалке.

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