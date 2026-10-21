В Ноябрьске 23–25 октября состоится IV Окружной инклюзивный творческий фестиваль «Мир внутри нас». В нем примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 18 лет из городов и районов Ямала, сообщили в администрации Ноябрьска.