Отставка Юлиана Русу – результат борьбы между кланами?

Отставка Юлиана Русу с должности главы Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) является результатом борьбы между кланами, и его уход с поста преследует только одну цель – продвинуть на вакантное место послушного власти человека.
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