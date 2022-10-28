Врач, уехавший на СВО, рассказал о разнице между военной и гражданской медициной

Врач Евгений с позывным "Шаман", уехавший добровольцем в зону проведение специальной военной операции, рассказал о разнице межднъу военной и гражданской медициной - в основном, ему поступают ранение с минно-взрывными ранениями, сообщает РИА Новости.
Врач Евгений с позывным "Шаман", уехавший добровольцем в зону проведение специальной военной операции, рассказал о разнице межднъу военной и гражданской медициной - в основном, ему поступают ранение с минно-взрывными ранениями, сообщает РИА Новости.
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