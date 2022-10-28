Газета.ру

7 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Канада приют и столица бандеровцев и предателей всех мастей.Российский посол ...
  • Александр Николаевич
    КАКОЙ мерзкий цинизм! Установите, хотя бы банкоматы Сбера в КРЫМУ!!! Моя пенсия может выплачиваться только Сбером, а ...В Сбере рассказал...
  • Алексей Сафронов
    Вучич, выбирая между позором и поражением, скорее всего получит то и другое.Вучич: Сербия нам...

Врач, уехавший на СВО, рассказал о разнице между военной и гражданской медициной

Врач, уехавший на СВО, рассказал о разнице между военной и гражданской медициной

Врач Евгений с позывным "Шаман", уехавший добровольцем в зону проведение специальной военной операции, рассказал о разнице межднъу военной и гражданской медициной - в основном, ему поступают ранение с минно-взрывными ранениями, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх