Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что приехавшие в Белоруссию бойцы «Вагнера» хотят на «экскурсию» в польские Варшаву и Жэшув

Президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным сделал заявление о том, что приехавшие на территорию Белоруссии бойцы группы «Вагнера» хотят на «экскурсию» в польские города Варшаву и Жэшув.