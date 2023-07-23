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Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что приехавшие в Белоруссию бойцы «Вагнера» хотят на «экскурсию» в польские Варшаву и Жэшув

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что приехавшие в Белоруссию бойцы «Вагнера» хотят на «экскурсию» в польские Варшаву и Жэшув

Президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным сделал заявление о том, что приехавшие на территорию Белоруссии бойцы группы «Вагнера» хотят на «экскурсию» в польские города Варшаву и Жэшув.

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