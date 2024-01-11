Пьяных пешеходов отлавливают на дорогах Приморья

В четверг, 11 января, в Приморском крае проходит профилактический рейд "Пешеход". Сотрудники Госавтоинспекции зорко следят за дорожной обстановкой и выписывают штрафы, в том числе и пьяным пешеходам, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Приморья.
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