Воспитанник школы-интерната под Бокситогорском изнасиловал 15-летнюю подругу

Заявление в полицию написала 44-летняя мать девочки. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Ученик девятого класс школы-интерната под Бокситогорском изнасиловал 15-летнюю подругу, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.