Прохоркин о «Сибири»: «Комбинационного хоккея на данном этапе у нас нет. Но мы не откатываемся, при любой возможности идем давить соперника»

Серия поражений новосибирцев в Фонбет Чемпионате КХЛ достигла 6 матчей. – Можно ли сказать, что «Сибирь» не показывает комбинационный хоккей, несмотря на то, что приглашение Немировски связывали именно с таким стилем игры? – На данном этапе комбинационного хоккея у нас нет, но подтягивать многое нужно, команда это знает.