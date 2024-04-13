Главком ВСУ заявиляет об обострении ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке Российские силы атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском они пытаются прорвать оборону, чему способствует теплая сухая погода, заявил генерал СырскийФото: Chris McGrath / Getty Images Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за активизации наступления российских сил.