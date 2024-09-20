«»Телегу» она не отожмет», — Кудрявцева высказала Болгар, желающей поделить имущество Павла Дурова

Телеведущая Лера Кудрявцева вчера выступила в роли мирового судьи, вмешавшись со стороны в семейный конфликт программиста Павла Дурова и его экс-пассии Ирины Болгар, которая вчера намекнула на то, что может претендовать на права по созданной программистом сети Telegram, хотя и не была официально замужем за ним.