ВЦИОМ: Треть россиян выступили за перезахоронение Ленина

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

"вциом" - дешевая , заказная конторка. Верить его "цифрам" - себя не уважать. За 64 года жизни , мени ни один "вциом" ни разу!, ни о чем!, не опрашивал. А живу я не на Дальнем востоке, а в 50-ти км от Москвы. В г. Электросталь. И - но одного из моих многочисленных друзей и знакомых, подобного рода "опросы" тоже НИКОГДА не касались. Кто платит "вциому", - тот и заказывает нужные цифры. От себя скажу - НЕ ТРОГАЙТЕ ЛЕНИНА! Не вы решали ТАК поступить с его телом, не вам и предавать его земле!