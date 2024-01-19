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ВЦИОМ: Треть россиян выступили за перезахоронение Ленина

ВЦИОМ: Треть россиян выступили за перезахоронение Ленина

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 30% граждан России поддержали идею перезахоронения Владимира Ленина.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
У меня никто не интересовался.........а у вас?! Какая треть? От 3-х?
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19 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
&quot;вциом&quot; - дешевая , заказная конторка. Верить его &quot;цифрам&quot; - себя не уважать. За 64 года жизни , мени ни один &quot;вциом&quot; ни разу!, ни о чем!, не опрашивал. А живу я не на Дальнем востоке, а в 50-ти км от Москвы. В г. Электросталь. И - но одного из моих многочисленных друзей и знакомых, подобного рода &quot;опросы&quot; тоже НИКОГДА не касались. Кто платит &quot;вциому&quot;, - тот и заказывает нужные цифры. От себя скажу - НЕ ТРОГАЙТЕ ЛЕНИНА! Не вы решали ТАК поступить с его телом, не вам и предавать его земле!
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13 час.
саша дмитренко
мавзолей  снести  а  мумию  подарите  дедушке  зю))))
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13 час.

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