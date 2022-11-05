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Хмелевски о КХЛ: «Многие думают, что сюда едут, чтобы улучшать статистику. Наоборот, надо в первую очередь хорошо играть в обороне»

Саша Хмелевски считает, что в КХЛ важно хорошо играть в обороне.  – Как вам уровень КХЛ после Северной Америки, НХЛ? Ожидания совпадают с реальностью? – Тяжелая лига.

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