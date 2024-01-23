Постпред Крыма назвал безграмотным указ Зеленского о территориях России

ТАСС/EPA/Oleg Petrasyuk Указ президента Украины Владимира Зеленского об "исторически населенных украинцами" территориях России представляет собой бессмысленный и политически безграмотный документ, заявил в беседе с РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
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