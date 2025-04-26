В Каракасе стартовали две акции "Диктант Победы" в честь 80-летия Победы

В Каракасе состоялись две акции "Диктант Победы", приуроченные к 80-летию Великой Победы. Мероприятия прошли в Городском совете и Центре изучения русского языка, собрав представителей русской диаспоры и венесуэльских школьников, подчеркнув важность исторической памяти.
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