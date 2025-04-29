"Гнилая сделка" для России. Какую игру выбрал Трамп? Пора доходчиво объяснить

После интервью Сергей Лаврова американскому телеканалу, которое можно уместить в 13 четких и лаконичных тезиса, стало понятнее, что именно сейчас происходит в переговорном поле и как меняются позиции участников.
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