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Царьград

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"Гнилая сделка" для России. Какую игру выбрал Трамп? Пора доходчиво объяснить

"Гнилая сделка" для России. Какую игру выбрал Трамп? Пора доходчиво объяснить

После интервью Сергей Лаврова американскому телеканалу, которое можно уместить в 13 четких и лаконичных тезиса, стало понятнее, что именно сейчас происходит в переговорном поле и как меняются позиции участников.

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