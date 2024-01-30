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"Путин находится на пороге большой катастрофы": Кедми рассказал о самом большом просчете президента РФ

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Комментарии
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ЕК
Елена Коваль
Ещё один деятель от имени целого государства
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1 час.
Elena Dmitrieva
« не получитЬся, не получитЬся»- а вот и получится!!! А автору явно надо подтянуть грамматику!
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1 час.
Виталий Хомяков
Это Россия, она может противостоять кому угодно.
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33 мин.

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