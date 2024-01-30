Интересная жизнь с Vera Star План президента России Владимира Путина по обретению партнеров в лице ближневосточных мусульманских стран, с целью образования коалиции против коллективного Запада может полностью провалиться, и в случае, если ситуация начнет развиваться в неблагоприятном для России ключе, Владимира Путина ждет самая настоящая геополитическая катастрофа.