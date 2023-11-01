«Беспилотник влетит в окно». Игорь Ашманов — о кибержулье и изоляции Рунета На днях стало известно об очередной крупной утечке персональных данных — в интернет попали клиентские базы крупных сетей гипермаркетов с телефонами и домашними адресами миллионов покупателей.
Игорь Ашманов — о кибержулье и изоляции Рунета
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