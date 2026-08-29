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Zero Hedge

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50 Survival Lessons From The Great Depression: The Horrifying Things Americans Did When Money, Jobs, & Hope Disappeared

50 Survival Lessons From The Great Depression: The Horrifying Things Americans Did When Money, Jobs, & Hope Disappeared

50 Survival Lessons From The Great Depression: The Horrifying Things Americans Did When Money, Jobs, & Hope Disappeared Authored by John Walter via John Walter, We publish this piece in the August of 2026, as the machinery of global commerce groans and sputters, as hollow men in expensive suits speak of "corrections" and "adjustments" while families count pennies in dimly lit kitchens.

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