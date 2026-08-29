50 Survival Lessons From The Great Depression: The Horrifying Things Americans Did When Money, Jobs, & Hope Disappeared Authored by John Walter via John Walter, We publish this piece in the August of 2026, as the machinery of global commerce groans and sputters, as hollow men in expensive suits speak of "corrections" and "adjustments" while families count pennies in dimly lit kitchens.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым