Клинтоны выходят из засады: Байден получил поддержку от семьи своего предшественника в Белом доме

Продолжающееся закулисное перетягивание каната внутри истеблишмента Демпартии США дарит некий шанс нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену на поддержку части влиятельных элит на предстоящем в августе партийном сьезде , а значит – и перспективу выдвижения кандидатом в президенты США на второй срок.