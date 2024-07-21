Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Надежда
    Когда циничная и абсолютно беспринципная тетка Хи ржет над убийством человека она напоминает мне просто бесноватое и ...Клинтоны выходят ...
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    Бла-бла-бла... Идите НАХН, бандеросволочи!!!СБУ конфисковала ...
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Клинтоны выходят из засады: Байден получил поддержку от семьи своего предшественника в Белом доме

Клинтоны выходят из засады: Байден получил поддержку от семьи своего предшественника в Белом доме

Продолжающееся закулисное перетягивание каната внутри истеблишмента Демпартии США дарит некий шанс нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену на поддержку части влиятельных элит на предстоящем в августе партийном сьезде , а значит – и перспективу выдвижения кандидатом в президенты США на второй срок.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Ясен пень
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13 час.
лл
лина любимцева
Давно еще этих двух вонючек не было видно и слышно. ДЬЯВОЛЫ!!
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5 час.
Надежда
Когда циничная и абсолютно беспринципная тетка Хи ржет над убийством человека она напоминает мне просто бесноватое и безумное существо!😱
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1 час.

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