Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Украине посткризисное урегулирование стандартными способами невозможно...

Отрывок   из  новой  статьи  Р. Ищенко,  в  которой   он  сначала  пишет  правду,  а  потом  делает   неправильный  вывод.

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